В Белоруссии решили освободить вора в законе, приехавшего на разборки к «коллеге»

Верховный суд Республики Беларусь решил досрочно освободить 42-летнего азербайджанского вора в законе Рашада Исмаилова, известного как Рашад Гянджинский, сообщает «Прайм Крайм».

Высшая судебная инстанция республики рассмотрела в кассационном порядке ходатайство осужденного, по итогам которого приняла решение при назначении Исмаилову новой меры наказания ограничиться уже отсиженным им сроком.

После вступления приговора в законную силу вор в законе выйдет на свободу досрочно на 8 лет и 3 месяца.

Рашад Гянджинский приехал в Минск для вооруженной разборки с белорусским вором в законе Александром Кушнеровым (Саша Кушнер), пишет Lenta.ru.

В июле 2019-го Рашад был признан виновным в использовании поддельных документов и незаконном провозе оружия через госграницу Белоруссии и приговорен к 10 годам лишения свободы.