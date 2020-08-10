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Происшествия

В Белоруссии решили освободить вора в законе, приехавшего на разборки к «коллеге»

Верховный суд Республики Беларусь решил досрочно освободить 42-летнего азербайджанского вора в законе Рашада Исмаилова, известного как Рашад Гянджинский, сообщает «Прайм Крайм».

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Высшая судебная инстанция республики рассмотрела в кассационном порядке ходатайство осужденного, по итогам которого приняла решение при назначении Исмаилову новой меры наказания ограничиться уже отсиженным им сроком.

После вступления приговора в законную силу вор в законе выйдет на свободу досрочно на 8 лет и 3 месяца.

Рашад Гянджинский приехал в Минск для вооруженной разборки с белорусским вором в законе Александром Кушнеровым (Саша Кушнер), пишет Lenta.ru.

В июле 2019-го Рашад был признан виновным в использовании поддельных документов и незаконном провозе оружия через госграницу Белоруссии и приговорен к 10 годам лишения свободы.

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