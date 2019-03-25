В бытовом отсеке «Союза» обнаружили следы металлической пыли от сверления отверстия

Космонавты на орбите проведут следственный эксперимент по сверлению металлического бруска — чтобы установить причины появления пыли.

Рогозин пояснил, что у госкорпорации «нет ответа на вопрос», почему в определенных местах в бытовом отсеке была найдена стружка от сверления, пишет «Коммерсантъ».

«Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке. Там же стоят сифоны, воздух идет, и просто стружка стягивалась в один угол. Для того чтобы ответить на этот вопрос, придется, грубо говоря, взять брус и снова сверлить примерно в том же самом месте, чтобы посмотреть, как дальше материал будет распространяться. На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости», — заявил глава «Роскосмоса».