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Происшествия

В бытовом отсеке «Союза» обнаружили следы металлической пыли от сверления отверстия

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что специалисты нашли следы металлической пыли, оставшейся от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».

Космонавты работают в открытом космосе.
Космонавты работают в открытом космосе.
Александр Герст, vk.com/prokopyev_iss

Космонавты на орбите проведут следственный эксперимент по сверлению металлического бруска — чтобы установить причины появления пыли.

Рогозин пояснил, что у госкорпорации «нет ответа на вопрос», почему в определенных местах в бытовом отсеке была найдена стружка от сверления, пишет «Коммерсантъ».

«Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке. Там же стоят сифоны, воздух идет, и просто стружка стягивалась в один угол. Для того чтобы ответить на этот вопрос, придется, грубо говоря, взять брус и снова сверлить примерно в том же самом месте, чтобы посмотреть, как дальше материал будет распространяться. На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости», — заявил глава «Роскосмоса».

Он уточнил, что госкорпорация пока не обращалась с просьбой о возбуждении уголовного дела. Для начала «Роскосмос» должен разобраться в причинах произошедшего.

«Уголовное дело возбуждается, если госкорпорация напишет заявление в прокуратуру о материальном ущербе. Соответственно, мы, безусловно, к этому придем, когда поймем, что реально произошло», — добавил Рогозин.

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа 2018 года, когда датчики на Международной космической станции (МКС) показали небольшое снижение давления воздуха. Космонавтам удалось найти и загерметизировать дыру.

12 декабря российские космонавты вышли в космос для исследования внешней поверхности МКС. Они добрались до «Союза МС-09» и взяли с области отверстия мазки и образцы герметика.

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