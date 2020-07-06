В Бийске автомобиль такси сбил женщину

Пешеход шла по нерегулируемому переходу, когда ее сбил Nissan AD, брендированный одной из служб такси.
ДТП в Бийске 6 июля 2020 года.
«Инцидент Бийск»
Судя по фото с места ДТП, женщина получила серьезную травму головы.
На месте работает полиция.
6 июля в Бийске в районе Зеленого клина на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Она получила серьезную травму, но была жива на момент приезда «скорой», утверждают в группе «Инцидент Бийск» свидетели аварии.
Пешеход шла по нерегулируемому переходу, когда ее сбил Nissan AD, брендированный одной из служб такси.
Судя по фото с места ДТП, женщина получила серьезную травму головы.
На месте работает полиция.
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