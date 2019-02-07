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Происшествия

В Бийске без тепла и горячей воды остались 19 домов

В Бийске 7 февраля 19 многоэтажных домов в микрорайоне Зеленый Клин остались без тепла и горячей воды, пишет «Бийский рабочий».

Коммунальная авария.
Коммунальная авария.
barnaul.org

Порыв на теплотрассе произошел в третьем часу ночи в районе одного из магазинов. Без тепла и горячей воды остались дома на улицах Советской, Стахановской и Машиностроителей, а также школа, детский сад и административные здания.

По данным издания, ремонт поврежденного участка теплотрассы планировали завершить к 10 часам утра. В пресс-служба местного отделения СГК рассказали, что к 9:30 заменили поврежденного участка трубопровода, но при заполнении теплосети произошел порыв на соседнем участке.

Специалисты продолжают работать на месте. Ремонтная бригада готовится к стыковочным и сварочным работам на втором поврежденном участке, вырезает поврежденный участок и параллельно собирается укладывать новый отрезок трубы.

Завершить работы и выйти на исходные параметры подачи тепла планируют к 14 часам.

Напомним, в Барнауле 7 февраля из-за повреждения на водоводе на улице Эмилии Алексеевой холодной воды нет в трех многоквартирных домах, а также в детском доме-интернате.

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