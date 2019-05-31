В Бийске будут судить парня за кровавые убийства, надругательство над трупом и секс с 15-летней

20-летний житель Бийска предстанет перед судом за два жестоких убийства, после одного из которых он надругался над телом убитой, а также за половое преступление против 15-летней девушки. Об этом сообщает региональное управление следкома.

По данным следствия, вечером в октябре 2018 года ранее судимый житель Бийска, пьяный, встретил на улице 44-летнего мужчину, тоже нетрезвого. Они поссорились, обвиняемый нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, от которых мужчина скончался на месте.

После совершения этого убийства мужчина вернулся домой, куда пришла его 18-летняя знакомая. Он решил забрать у нее телефон, набросился на девушку и нанес ей не менее 35 ударов ножом. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина снял с убитой одежду и вместе с ее личными вещами сжег в печи бани.

Тело девушки он перетащил за пределы усадьбы, и там надругался над ним.

Кроме того, следователи установили, что этот же мужчина с августа по октябрь 2018 года совершил половое преступление в отношении 15-летней девушки.

В ходе предварительного следствия он лишь частично признал свою вину. Однако, говорится в сообщении следкома, следствие собрало достаточные доказательства преступлений и передало дело в суд. Мужчину обвиняют по 4 статьям УК РФ.