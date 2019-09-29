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Происшествия

В Бийске девушка на заправке уронила бензоколонку

В Бийске автоледи за рулем забыла вытащить пистолет на заправке, пишет сообщество Barnaul22.

Колонка упала на автомобиль в Бийске.
Колонка упала на автомобиль в Бийске.
vk.com/barneos22.

Девушка поехала и уронила бензоколонку на свой автомобиль, образовав на двери больную вмятину.

В комментариях разгорелся спор на тему, как часто именно женщины забывают пистолеты. Неудачливую леди назвали курицей, за нее тут же вступились другие дамы.

Когда-то я работала на АЗС и статистика такая — каждую неделю в среднем уезжали с пистолетом 6 раз, в месяц около 25 таких происшествий и только 4 женщины из этих 25 людей, остальные все мужики, — сообщила одна из подписчиц Barnaul22. — Вот так вот! И это не значит, что человек, который забыл, — тупой. Как правило отвлекаются на что-то и автоматом садятся сразу за руль.

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