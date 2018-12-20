Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
99

В Бийске две женщины спасли мужчину, который замерзал в снегу возле остановки

В Бийске две женщины спасли мужчину, который лежал в снегу рядом с автобусной остановкой. Они увидели, что он жив, но в критическом состоянии, и вызвали скорую помощь. Несмотря на тяжелые обморожения, мужчину удалось спасти, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Зима.
Зима.
СС0

41-летний бийчанин получил тяжелые обморожения обеих кистей, стоп и коленных суставов. Его доставили в городскую больницу Бийска № 2.

Родственники мужчины направили женщинам благодарность. Спасительницами оказались воспитатель в детском саду Галина Шевлякова и ее дочь, инспектор по делаем несовершеннолетних, капитан полиции Марина Шевлякова.

18 декабря бийские полицейские спасли мужчину, который замерзал в снегу у одного из магазинов. Мужчина получил сильное обморожение конечностей и чуть не погиб от общего переохлаждения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
-
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость