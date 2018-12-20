В Бийске две женщины спасли мужчину, который замерзал в снегу возле остановки

В Бийске две женщины спасли мужчину, который лежал в снегу рядом с автобусной остановкой. Они увидели, что он жив, но в критическом состоянии, и вызвали скорую помощь. Несмотря на тяжелые обморожения, мужчину удалось спасти, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.