В Бийске две женщины спасли мужчину, который замерзал в снегу возле остановки

41-летний бийчанин получил тяжелые обморожения обеих кистей, стоп и коленных суставов. Его доставили в городскую больницу Бийска № 2.
Родственники мужчины направили женщинам благодарность. Спасительницами оказались воспитатель в детском саду Галина Шевлякова и ее дочь, инспектор по делаем несовершеннолетних, капитан полиции Марина Шевлякова.
18 декабря бийские полицейские спасли мужчину, который замерзал в снегу у одного из магазинов. Мужчина получил сильное обморожение конечностей и чуть не погиб от общего переохлаждения.