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Происшествия

В Бийске эвакуировали жителей дома, где стремительно распространялся едкий дым

В Бийске из задымленных квартир жилого дома пожарные вывели девять человек, включая одного ребенка, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на радиозаводе в Барнауле 12 марта 2021 года.
Пожар на радиозаводе в Барнауле 12 марта 2021 года.
Дмитрий Лямзин.

Возгорание произошло в воскресенье, 21 марта, в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Стахановская.

«На момент прибытия пожарных горела квартира на четвертом этаже дома. Едкий дым стремительно распространялся по этажам, заполнял подъезд», — рассказали в ведомстве.

Спасатели немедленно приступили к обходу квартир и эвакуации жильцов из опасной зоны.

«Из квартир эвакуировали девять человек, в том числе одного ребенка. В условиях сильного задымления работали два звена газодымозащитной службы», — отметили в МЧС.

К тушению привлекли 17 человек и пять единиц техники. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров — горели домашние вещи в квартире.

В ведомстве напомнили, что если в многоквартирном доме случился пожар, то необходимо защитить нос и рот мокрой тряпкой и идти к выходу из подъезда, держась за стены.

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