В Бийске ищут детей, которые сожгли «коктейлем Молотова» BMW X6

Паблик опубликовал видеозапись ЧП, но позже удалил запись. Модератор объяснил, что сделал это по просьбе, но не уточнил — по чьей.
В полиции сообщили, что владелец автомобиля обратился с заявлением в правоохранительные органы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники назначили ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую. Полицейские также попросили в паблике откликнуться свидетелей поджога.
Подписчики сообщили в паблике, что сгоревшим автомобилем был премиальный внедорожник BMW X6. Также бийчане отметили, что накануне инцидента видели вечером недалеко от места ЧП детей в возрасте около 10 лет, которые баловались спичками.