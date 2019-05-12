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Происшествия

В Бийске ищут детей, которые сожгли «коктейлем Молотова» BMW X6

В ночь с 11 на 12 мая в бийском районе «Детского мира» во дворе дома № 59 по ул Липового сгорел автомобиль. Предположительно, двое детей бросили в машину бутылку с зажигательной смесью, сообщает паблик «Инцидент Бийск».

BMW X6.
BMW X6.

Паблик опубликовал видеозапись ЧП, но позже удалил запись. Модератор объяснил, что сделал это по просьбе, но не уточнил — по чьей.

В полиции сообщили, что владелец автомобиля обратился с заявлением в правоохранительные органы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники назначили ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую. Полицейские также попросили в паблике откликнуться свидетелей поджога.

Подписчики сообщили в паблике, что сгоревшим автомобилем был премиальный внедорожник BMW X6. Также бийчане отметили, что накануне инцидента видели вечером недалеко от места ЧП детей в возрасте около 10 лет, которые баловались спичками.

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