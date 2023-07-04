4 июля
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Происшествия

В Бийске малыш чуть не выпал из окна четвертого этажа

В Бийске очевидцы предотвратили трагедию. Малыш чуть не выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Ребенок чуть не выпал из окна в Бийске
Ребенок чуть не выпал из окна в Бийске
Инцидент Бийск

Одна из свидетельниц инцидента рассказывает, что на улице Васильева, 57 заметила в окне четвертого этажа маленького ребенка. Он стоял на подоконнике рядом с полуоткрытым окном.

Еще несколько прохожих стояли рядом и старались уговорить ребенка слезть с подоконника и вернуться в комнату. Несколько мужчин принесли плед с машины, чтобы в случае чего поймать малыша.

К счастью, ребенка убрали с подоконника внутри квартиры.

Вместе с тем другие горожане, услышав историю в "Инциденте Бийск", заявили, что ребенку вовсе не грозила опасность. Они заметили на опубликованном фото, что окно было открыто в режиме проветривания, и ребенок не мог из него выпасть.

Другие же бийчане осадили комментаторов и отметили, что в следующий раз малыш может забраться на подоконник уже при открытом окне - и тогда трагедии не избежать.

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