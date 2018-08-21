В Бийске мужчина пытался скрыться от полицейских на угнанном автомобиле

В Бийске полицейские задержали внедорожник, угнанный в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Рано утром экипаж ГИБДД дежурил в Приобской части Бийска и стал преследовать автомобиль Land Rover Freelander, водитель которого не выполнил требование остановиться.

Правонарушитель свернул во дворы многоэтажек, и полицейские временно потеряли автомобиль из вида. Но уже через минуту брошенную машину обнаружили во дворе дома по улице Иртышской. Водитель успел скрыться в неизвестном направлении.

При проверке внедорожника по базе данных выяснилось, что установленные на нём госномера принадлежат автомобилю ГАЗ-3302, владелец которого накануне заявил о хищении номеров.

Полицейские установили, что брошенный правонарушителем внедорожник числится в угоне и заявлен в розыск полицейскими из Новосибирска.

Бийчане связались с коллегами, сообщили им о находке и подключились к расследованию. Личность угонщика устанавливается.