В Бийске мужчина пытался скрыться от полицейских на угнанном автомобиле

Рано утром экипаж ГИБДД дежурил в Приобской части Бийска и стал преследовать автомобиль Land Rover Freelander, водитель которого не выполнил требование остановиться.
Правонарушитель свернул во дворы многоэтажек, и полицейские временно потеряли автомобиль из вида. Но уже через минуту брошенную машину обнаружили во дворе дома по улице Иртышской. Водитель успел скрыться в неизвестном направлении.
При проверке внедорожника по базе данных выяснилось, что установленные на нём госномера принадлежат автомобилю ГАЗ-3302, владелец которого накануне заявил о хищении номеров.
Полицейские установили, что брошенный правонарушителем внедорожник числится в угоне и заявлен в розыск полицейскими из Новосибирска.
Бийчане связались с коллегами, сообщили им о находке и подключились к расследованию. Личность угонщика устанавливается.