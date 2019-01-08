Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 января -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
84

В Бийске на Рождество сгорел дом. Очевидцы говорят о взрыве газа

7 января в Бийске сгорел частный дом на ул. Верхнекаменской. В нем проживала большая семья с маленькими детьми и пожилая женщина, сообщили подписчики сообщества «Инцидент Бийск».

Пожар в Бийске, 7 января 2019 года.
Пожар в Бийске, 7 января 2019 года.
vk.com/incident_22

По словам очевидцев, в доме взорвался баллон с газом. Стало ли это причиной пожара — неизвестно.

Павел Романов,
знакомый погорельцев:

Пострадавших нет. Бабушку и младшую девочку увезли еще перед новогодними праздниками. Я до двух часов ночи там был с женой, как мог пожарным помогал. Неизвестно, почему произошло возгорание. Один газовый баллон взорвался, второй успели вытащить. Сгорело больше половины дома.

Как уточнили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, кроме дома горела еще и баня. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 22:14. Спустя 14 минут огонь локализовали, а в 22:36 ликвидировали. Этим занимались 20 пожарных с 4 единицами техники.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость