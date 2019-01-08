В Бийске на Рождество сгорел дом. Очевидцы говорят о взрыве газа

По словам очевидцев, в доме взорвался баллон с газом. Стало ли это причиной пожара — неизвестно.
Павел Романов,
знакомый погорельцев:
Пострадавших нет. Бабушку и младшую девочку увезли еще перед новогодними праздниками. Я до двух часов ночи там был с женой, как мог пожарным помогал. Неизвестно, почему произошло возгорание. Один газовый баллон взорвался, второй успели вытащить. Сгорело больше половины дома.
Как уточнили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, кроме дома горела еще и баня. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 22:14. Спустя 14 минут огонь локализовали, а в 22:36 ликвидировали. Этим занимались 20 пожарных с 4 единицами техники.