16 мая
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Происшествия

В Бийске начальника управления по ЖКХ признали виновным в аварийности жилого дома

Бийский городской суд Алтайского края вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Бийского района, начальника управления по ЖКХ. Его признали виновным в неисполнении и ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей. Об этом сообщают прокуратура и СК по региону.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Суд установил, что с 2014 по 2018 года начальник управления по ЖКХ не выполнял свои обязанности в отношении дома в поселке Боровой на улице 40 лет Победы, д. 4.

В частности, он не заключил договоры на выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества дома и впоследствии не отобрал управляющую организацию.

В результате халатности чиновника в 2018 году дом стал непригоден для проживания. Его признали аварийным.

Жильцов необходимо было расселить. Однако виновный и здесь проигнорировал свои обязанности. В результате людям пришлось арендовать жилье за свой счет.

"Суд квалифицировал действия Анищенко по ч.1 ст.293 УК РФ - халатность (неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе и обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства)", - сообщают в ведомстве.

Анищенко назначили наказание в виде исправительных работ сроком 10 месяцев, с удержанием из заработной платы ежемесячно 10 % в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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