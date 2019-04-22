В Бийске сожгли машину начальника филиала «Алтайкрайэнерго»

Машина сгорела ориентировочно в 2:10. Восстановлению не подлежит, сказали эксперты. Пожарные приехали быстро — они находятся рядом. Инспектор пожарной охраны осмотрел место проишествия и выявил следы поджога: с левой стороны передние колесо и крыло облито бензином, рядом земля им пропитана. То есть облили колесо с крылом и подожгли.