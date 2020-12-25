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Происшествия

Историка Соколова, возомнившего себя Наполеоном, надолго отправили за решетку

Районный суд Санкт-Петербурга приговорил ученого-историка Олега Соколова к 12,5 годам лишения свободы за убийство возлюбленной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Доцент Олег Соколов (справа) в следственном изоляторе.
Доцент Олег Соколов (справа) в следственном изоляторе.
Скан видео tvrain.ru.

Прокуратура просила назначить Соколову 15 лет колонии строгого режима, но суд немного смягчил наказание.

Напомним, убийство произошло в ноябре 2019 года, пишет «Интерфакс».

Олег Соколов в ходе бытового конфликта на почве ревности выстрелил из обреза несколько раз в свою возлюбленную.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Соколов хранил сутки тело Ещенко в квартире, после чего с помощью пилы-ножовки по дереву и двух кухонных ножей расчленил ее тело и выбросил в Мойку.

Именно в этот момент историка увидели и задержали. Причем при попытке утопить останки Соколов упал в Мойку. Спасатели вытащили его из воды, обнаружив в рюкзаке отрубленные руки и травматический пистолет.

Напомним, что Соколов считался известным специалистом по истории Европы и даже участвовал в театрализованных представлениях в роли Наполеона.

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