В Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом пакете

Личность погибшей установлена, ведутся поиски ее матери. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить причину смерти ребенка.
По данному факту СУСК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
16.30 (обновлено)
Губернатор края Виктор Томенко проинформирован о случившемся. Он поручил уполномоченному по правам ребенка Ольге Казанцевой изучить, проводили ли социальные службы профилактическую работу по отношению к семье и подключиться к изучению обстоятельств гибели ребенка. По поручению губернатора Ольга Казанцева выехала в Бийск.