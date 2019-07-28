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Происшествия

В Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом пакете

Утром 28 июля 2019 года в одном из подъездов жилого дома в городе Бийске найдено тело 11-месячной девочки, завернутое в полиэтиленовый мешок. Об этом сообщил сайт СУСК РФ по Алтайскому краю.

Брошенная кукла.
Брошенная кукла.
Михаил Хаустов

Личность погибшей установлена, ведутся поиски ее матери. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить причину смерти ребенка.

По данному факту СУСК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

16.30 (обновлено)

Губернатор края Виктор Томенко проинформирован о случившемся. Он поручил уполномоченному по правам ребенка Ольге Казанцевой изучить, проводили ли социальные службы профилактическую работу по отношению к семье и подключиться к изучению обстоятельств гибели ребенка. По поручению губернатора Ольга Казанцева выехала в Бийск.

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