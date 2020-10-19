В Бийске неизвестный убил девушку на улице, его пока не нашли

Вечером 18 октября в Бийске на перекрестке ул. Социалистической и Васильева неизвестный с ножом напал на двух девушек. Одна из них скончалась, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали в горбольницу. Нападавшего пока не нашли.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. К бийским полицейским подключились коллеги из уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю.

Свидетели говорят, что мужчина был в камуфляжной желтой куртке и джинсах, на вид 25−30 лет. В соцсетях его уже окрестили маньяком, некоторые жители наукограда боятся выходить на улицу и отпускать детей в школу, хотя сначала многие подумали, что информация — фейк.

«Это не шутки. Осторожнее будьте и двигайтесь в освещенных местах либо звоните и пусть вас встречают. Полиция все делает, как видите, охрана в много раз улучшилась, во всех районах не меньше 3 машин на проверке территорий», — пишут в местных пабликах.

Устанавливаются возможные очевидцы, предпринимаются все необходимые меры, сообщили в краевой полиции.