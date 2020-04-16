Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 апреля 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Бийске неизвестный зверски убил собаку, возбуждено уголовное дело

В Бийске возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Неизвестный убил собаку, сообщили в краевой прокуратуре.

Собака.
Собака.
СС0

Это случилось вечером 6 апреля. Когда хозяйка дома отсутствовала, неизвестный «совершил умерщвление ее собаки мучительным способом». Каким образом это произошло — не поясняется.

В прокуратуре поясняют, что под жестоким обращением с животными понимается «причинение им боли, физических страданий в результате их систематического избиения, оставления без пищи и воды на длительное время, использования для ненаучных опытов, причинения неоправданных страданий при научных опытах, мучительного способа умерщвления, использования в различных схватках, натравливания их друг на друга, охоты негуманными способами» и так далее.

Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратура признала законным и обоснованным. Материалы направили в полицию для производства дознания.

В соцсетях о случае 6 апреля, насколько смог убедиться altapress.ru, не сообщалось. 11 апреля стало известно, что неизвестные застрелили пса Дика, за которым ухаживали бийские волонтеры. Тогда же зоозащитники заявили в полицию.

15 апреля в Бийске пес провел два дня в заточении без еды и воды возле горячих труб. Коммунальщики «Бийскэнерго» приехали за считанные минуты и спасли животное.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость