В Бийске неизвестный зверски убил собаку, возбуждено уголовное дело

В Бийске возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Неизвестный убил собаку, сообщили в краевой прокуратуре.

Это случилось вечером 6 апреля. Когда хозяйка дома отсутствовала, неизвестный «совершил умерщвление ее собаки мучительным способом». Каким образом это произошло — не поясняется.

В прокуратуре поясняют, что под жестоким обращением с животными понимается «причинение им боли, физических страданий в результате их систематического избиения, оставления без пищи и воды на длительное время, использования для ненаучных опытов, причинения неоправданных страданий при научных опытах, мучительного способа умерщвления, использования в различных схватках, натравливания их друг на друга, охоты негуманными способами» и так далее.

Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратура признала законным и обоснованным. Материалы направили в полицию для производства дознания.

В соцсетях о случае 6 апреля, насколько смог убедиться altapress.ru, не сообщалось. 11 апреля стало известно, что неизвестные застрелили пса Дика, за которым ухаживали бийские волонтеры. Тогда же зоозащитники заявили в полицию.

15 апреля в Бийске пес провел два дня в заточении без еды и воды возле горячих труб. Коммунальщики «Бийскэнерго» приехали за считанные минуты и спасли животное.