В Бийске ночью при пожаре погиб мужчина.

В Бийске произошел пожар на ул. Сибирская. От огня пострадали два деревянных дома и надворная постройка.
О возгорании сообщили в 23:40, пожарные прибыли на место через пять минут. К тому моменту горела крыша одного из домов.
На ликвидацию огня ушло более часа, а площадь пожара составила 70 кв.м. Надворная настройка полностью уничтожена, вещи, крыша и стены пострадали меньше.
В тушении от МЧС России задействовали шесть единиц техники и 22 человека личного состава. В пожаре погиб 63-летний мужчина.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.