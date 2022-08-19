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Происшествия

В Бийске ночью при пожаре погиб мужчина

Мужчина погиб при пожаре в Бийске ночью 18 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Бийске ночью при пожаре погиб мужчина.
В Бийске ночью при пожаре погиб мужчина.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Бийске произошел пожар на ул. Сибирская. От огня пострадали два деревянных дома и надворная постройка.

О возгорании сообщили в 23:40, пожарные прибыли на место через пять минут. К тому моменту горела крыша одного из домов.

На ликвидацию огня ушло более часа, а площадь пожара составила 70 кв.м. Надворная настройка полностью уничтожена, вещи, крыша и стены пострадали меньше.

В тушении от МЧС России задействовали шесть единиц техники и 22 человека личного состава. В пожаре погиб 63-летний мужчина.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

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