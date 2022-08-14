В Бийске ночью сгорел двухэтажный деревянный дом

Бийчане сообщили о пожаре в частном секторе города. Сгорел двухэтажный дом, ранее уже расселенный.
Никто не пострадал, на другие дома пламя не перекинулось.
Очевидцы уверены, что дом подожгли, однако ГУ МЧС эту информацию не подтвердило.
Ночью 14 августа в Бийске на улице Мухачева, 132 сгорел двухэтажный деревянный дом. Сообщение опубликовали Telegram-канале «ЧП Бийск».
Бийчане сообщили о пожаре в частном секторе города. Сгорел двухэтажный дом, ранее уже расселенный.
Никто не пострадал, на другие дома пламя не перекинулось.
Очевидцы уверены, что дом подожгли, однако ГУ МЧС эту информацию не подтвердило.
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