14 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Бийске ночью сгорел двухэтажный деревянный дом

Ночью 14 августа в Бийске на улице Мухачева, 132 сгорел двухэтажный деревянный дом. Сообщение опубликовали Telegram-канале «ЧП Бийск».

В Бийске сгорел двухэтажный деревянный дом.
В Бийске сгорел двухэтажный деревянный дом.
"ЧП Бийск".

Бийчане сообщили о пожаре в частном секторе города. Сгорел двухэтажный дом, ранее уже расселенный.

Никто не пострадал, на другие дома пламя не перекинулось.

Очевидцы уверены, что дом подожгли, однако ГУ МЧС эту информацию не подтвердило.

Ранее в Рубцовске ночью подожгли магазин «Светофор».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость