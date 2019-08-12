В Бийске открытым огнем пылала многострадальная малосемейка

Судя по видео, которые разместили в сообществе «Инцидент Бийск» очевидцы происходившего, пожар начался днем. Видно, что сильнее всего горела одна из квартир на четвертом этаже. Огонь также перекинулся на крышу. Люди, находившиеся в момент ЧП на месте происшествия, слышали хлопки.
Также горело лестничное крыло между третьим и четвертым этажом.
На месте пожара находились сотрудники скорой помощи. О пострадавших пока официальной информации нет.
Чем известен этот дом?
В 2015 году в доме по адресу Разина, 84 уже случалось серьезное происшествие. Тогда была велика угроза обрушения аварийной малосемейки. Местные власти сообщали, что большинство местных жителей несколько лет отказывались оплачивать коммунальные услуги.
Из-за отсутствия должного обслуживания дом начал стремительно разрушаться. Даже при визуальном осмотре на кирпичных стенах были видны трещины, оклеенные специальными «маячками».