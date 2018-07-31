В Бийске пенсионерка отдала мошенникам 2 млн рублей

Объявление компании «Справедливость» женщина услышала по радио. Она позвонила по указанному телефону. Пенсионерке сказали, что для заключения договора нужно оплатить 50 тысяч рублей, и продиктовали данные для перевода денег.
Сначала позвонил мужчина, который сказал, что будет курировать договор, и попросил перевести 380 тысяч рублей.
Женщина отправила все имеющиеся деньги, а потом заняла у знакомых еще 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».