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Происшествия

В Бийске перевернулась «Газель» с пассажирами

Утром 11 сентября в Бийске в результате ДТП перевернулась «Газель» с пассажирами, сообщил «Бийский рабочий». Авария произошла на перекрестке ул. Ленинградская и Пугачева.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Со слов очевидце известно, что «Газель» двигалась по главной дороге, а по второстепенной ехал легковой автомобиль с женщиной-водителем. Она не уступила дорогу маршрутке и на большой скорости врезалась в нее.

Иномарка влетела в постройки, а «Газель» перевернулась на бок.

Людям пришлось самостоятельно выбираться маршрутки, которая уперлась в стену. Сообщается, что пострадавших среди пассажиров нет.

Оба водителя получили телесные повреждения.

Сотрудники ГИБДД Бийска выясняют все обстоятельства аварии, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Рубцовске днем 8 сентября автомобиль въехал в прилавок с арбузами.

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