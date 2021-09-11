В Бийске перевернулась «Газель» с пассажирами

Утром 11 сентября в Бийске в результате ДТП перевернулась «Газель» с пассажирами, сообщил « Бийский рабочий ». Авария произошла на перекрестке ул. Ленинградская и Пугачева.

Со слов очевидце известно, что «Газель» двигалась по главной дороге, а по второстепенной ехал легковой автомобиль с женщиной-водителем. Она не уступила дорогу маршрутке и на большой скорости врезалась в нее.

Иномарка влетела в постройки, а «Газель» перевернулась на бок.

Людям пришлось самостоятельно выбираться маршрутки, которая уперлась в стену. Сообщается, что пострадавших среди пассажиров нет.

Оба водителя получили телесные повреждения.

Сотрудники ГИБДД Бийска выясняют все обстоятельства аварии, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Рубцовске днем 8 сентября автомобиль въехал в прилавок с арбузами.