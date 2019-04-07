В Бийске почти рядом произошло две аварии с участием ребенка и пьяного водителя

В Nissan, по свидетельству очевидцев, за рулем ехал мужчина, в салоне также якобы были 30-летняя женщина и 12-летний ребенок. Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную на обочине Toyota. Ребенок, по предварительным данным, не пострадал.
Чуть позже, когда полицейские разбирались с данной аварией, на Иркутскую выехал мопед, которым, по данным очевидцев, управлял нетрезвый мужчина. Увидев полицейских, он якобы решил сбежать и на улице Сибирской столкнулся с «Волгой».
На момент публикации «Аварком Бийск» скорая еще не приехала, водитель мопеда был жив, но очевидно получил травмы.