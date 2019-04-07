Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 апреля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Бийске почти рядом произошло две аварии с участием ребенка и пьяного водителя

В Бийске на улице Иркутской 7 апреля сначала Nissan Bluebird врезался в припаркованную Toyota Carina. А чуть позже недалеко пьяный водитель мопеда врезался в «Волгу». Подробности сообщает «Аварком Бийск».

Авария в Бийске
Авария в Бийске
Аварком Бийск "Все ДТП Бийска" в vk.com

В Nissan, по свидетельству очевидцев, за рулем ехал мужчина, в салоне также якобы были 30-летняя женщина и 12-летний ребенок. Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную на обочине Toyota. Ребенок, по предварительным данным, не пострадал.

Чуть позже, когда полицейские разбирались с данной аварией, на Иркутскую выехал мопед, которым, по данным очевидцев, управлял нетрезвый мужчина. Увидев полицейских, он якобы решил сбежать и на улице Сибирской столкнулся с «Волгой».

На момент публикации «Аварком Бийск» скорая еще не приехала, водитель мопеда был жив, но очевидно получил травмы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость