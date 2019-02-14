В Бийске подростка задержали, когда он делал закладки с наркотиками

По данным следствия, у парня были финансовые трудности, поэтому он решил заняться сбытом наркотиков. В ноябре 2018 года через один из мессенджеров он начал общаться с человеком, личность которого еще не установлена. Вскоре после этого подросток забрал мелкооптовую партию наркотического средства синтетического происхождения, а затем сделал несколько мелких закладок.

Полицейские взяли юношу с поличным при раскладке наркотиков. Во время досмотра у него изъяли оставшиеся 17 свертков с запрещенным веществом общей массой не менее 7,4 грамма, что является крупным размером.

Сам обвиняемый никогда не употреблял наркотики. В ходе следствия он полностью признал вину в содеянном и раскаялся в том, что вступил на преступный путь, поддавшись эмоциям заработать «легкие» деньги, — отмечают в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.