В Бийске полуторагодовалая девочка выпала из окна многоэтажки

В Бийске полуторагодовалая девочка оперлась на москитную сетку, когда сидела на подоконнике, и выпала из окна, пишет « Бийский рабочий ».

Как отмечает издание, ребенок жив и здоров — повезло, что живет на первом этаже.

В алтайском СК призвали родителей проявлять внимательность и не выпускать из виду маленьких детей.

«Ежегодно в период летних каникул регистрируется значительное количество происшествий, связанных с детским травматизмом. Дети получают травмы на детских площадках, батутах и в различных игровых зонах. Нередки случаи, когда причинами детских травм становится неосмотрительность взрослых. В частности, к ним относится и выпадение маленьких детей из открытых окон. Причинами такого является как правило беспечность родителей, ведь нередко дети остаются без их просмотра, играя возле окон и стеклянных дверей», — рассказали в ведомстве.

Также посоветовали не доверять сильно москитным сеткам, поскольку крепления у них зачастую очень слабые.

Необходимо устанавливать специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. При проветривании помещений необходимо всегда находиться рядом с детьми.

В СК проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее двухлетний малыш выпал из окна в Барнауле.