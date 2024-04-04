В Бийске после застолья двое мужчин оказались без телефонов

К полицейским обратился 35-летний житель Бийска, который на утро после застолья не обнаружил свой мобильный телефон, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Пострадавший сообщил, что вечером он решил весело провести время в компании малознакомых людей. Бийчане общались, употребляя спиртные напитки.

Но на утро квартиры мужчина, который являлся хозяином квартиры, обнаружил пропажу телефона. Свой гаджет не нашла и подруга пострадавшего.

Ущерб составил более 40 тыс. рублей. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника.

Им оказался 31-летний житель Бийска, который признался в содеянном и рассказал, что уже продал гаджеты неизвестным, а деньги уже потратил на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 статьи 158 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что бийчанин украл аппарат для лазерной эпиляции из бьюти-студии.

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