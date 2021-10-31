В Бийске поймали 19-летнего водителя, вечером сбившего насмерть пешехода

ДТП произошло поздно вечером 30 октября в Бийском районе в селе Малоугренево.
«Водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, совершил наезд на 58-летнего мужчину и скрылся с места происшествия», — отмечает издание.
Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
Сотрудники ГИБДД в течение двух часов вычислили водителя и задержали в Бийске — им оказался 19-летний парень.
Правоохранители проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее три человека пострадали в ночной аварии в Барнауле.