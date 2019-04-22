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Происшествия

В Бийске произошел пожар на электроподстанции

Вечером 20 апреля в Бийске произошел пожар на трансформаторной подстанции. По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, там загорелся мусор. В сети начала распространяться информация о том, что там якобы нашли обгоревшего бездомного.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«Что-то случилось на улице Кутузова в трансформаторной будке, — писали очевидцы в сообществе „Инцидент Бийск“, — Приехали пожарные, участковый, энергетики, полиция, криминалисты».

Сообщение прокомментировал мужчина, который якобы работает в ОАО «СК Алтайкрайэнерго», в филиале «Бийские МЭС». «Возгорание было в кабине трансформатора N2 ТП542. Токоведущих частей и оборудования под напряжением (да и вообще оборудования) там не было», — написал он.

Как пишет «Алтайская правда», в социальных сетях также появилась информация о том, что в пожаре пострадал бездомный мужчина. «Неясно, ударило ли его током или его „подожгли подростки“. Пока никакого подтверждения этой информации нет. Многие предполагают, что это всего лишь фейк», — сообщает издание.

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