В Бийске произошел пожар на электроподстанции

«Что-то случилось на улице Кутузова в трансформаторной будке, — писали очевидцы в сообществе „Инцидент Бийск“, — Приехали пожарные, участковый, энергетики, полиция, криминалисты».
Сообщение прокомментировал мужчина, который якобы работает в ОАО «СК Алтайкрайэнерго», в филиале «Бийские МЭС». «Возгорание было в кабине трансформатора N2 ТП542. Токоведущих частей и оборудования под напряжением (да и вообще оборудования) там не было», — написал он.
Как пишет «Алтайская правда», в социальных сетях также появилась информация о том, что в пожаре пострадал бездомный мужчина. «Неясно, ударило ли его током или его „подожгли подростки“. Пока никакого подтверждения этой информации нет. Многие предполагают, что это всего лишь фейк», — сообщает издание.