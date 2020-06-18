В Бийске произошло возгорание со взрывом газа на заправке

Серьезных повреждений конструкции станции нет. На фото, сделанных очевидцами, видно задымление в районе операторской АЗС.
На месте работают пожарные.
Сообщается, что случился хлопок газа.
Перекресток временно закрыли для движения.
18 июня на новой автозаправочной станции в центре Бийска произошло возгорание, сообщает «Бийский рабочий».
Серьезных повреждений конструкции станции нет. На фото, сделанных очевидцами, видно задымление в районе операторской АЗС.
На месте работают пожарные.
Сообщается, что случился хлопок газа.
Перекресток временно закрыли для движения.
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