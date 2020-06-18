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Происшествия

В Бийске произошло возгорание со взрывом газа на заправке

18 июня на новой автозаправочной станции в центре Бийска произошло возгорание, сообщает «Бийский рабочий».

ЧП на АЗС в Бийске.
ЧП на АЗС в Бийске.
vk.com/avarcomdtp

Серьезных повреждений конструкции станции нет. На фото, сделанных очевидцами, видно задымление в районе операторской АЗС.

На месте работают пожарные.

Сообщается, что случился хлопок газа.

Перекресток временно закрыли для движения.

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