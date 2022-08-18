Пропал без вести 45-летний бийчанин с татуировкой на руке

Близкие мужчины уточнили, что не знают о его местонахождении больше недели — с 9 августа.
Бийчанин невысого роста (168 см), обычного телосложения, обрит наголо. У него зелено-карие глаза.
Перед исчезновением житель наукограда был одет в джинсовый пиджак, светлые рубашку и джинсы, обут в черные туфли.
В случае наличии какой-либо информации о пропавшем человеке волонтеры просят сообщить ее, позвонив по телефону 8−800−700−54−52.
Ранее сообщалось, что пропавшую в селе Колыванское Павловского района 34-летнюю Татьяну Надтоку нашли мертвой.