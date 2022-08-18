Пропал без вести 45-летний бийчанин с татуировкой на руке

Житель Бийска Алексей Енчинов пропал без вести. Об исчезновении 45-летнего бийчанина с татуировкой на левой руке сообщает паблик « Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Алтайского края » в социальной сети «ВКонтакте».

Близкие мужчины уточнили, что не знают о его местонахождении больше недели — с 9 августа.

Бийчанин невысого роста (168 см), обычного телосложения, обрит наголо. У него зелено-карие глаза.

Перед исчезновением житель наукограда был одет в джинсовый пиджак, светлые рубашку и джинсы, обут в черные туфли.

В случае наличии какой-либо информации о пропавшем человеке волонтеры просят сообщить ее, позвонив по телефону 8−800−700−54−52.

Ранее сообщалось, что пропавшую в селе Колыванское Павловского района 34-летнюю Татьяну Надтоку нашли мертвой.