В Бийске пропал 13-летний подросток с длинными черно-рыжими волосами

Особые приметы: на вид 12−13 лет, рост 150−155 см, волосы крашеные, длинные, черно-рыжие, глаза зеленые.
Был одет в куртку черного цвета, синюю шапку с надписью «FILA», черно-синие спортивные штаны, черные кроссовки.
Как сообщается в «Бийском рабочем», мальчик уже неоднократно уходил из дома. Он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних в связи с антиобщественным поведением.
Ранее трех пропавших в январе нашли мертвыми в Алтайском крае.
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