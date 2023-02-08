В Бийске пропал 13-летний подросток с длинными черно-рыжими волосами

13-летний Антон Рагозин пропал в Бийске 5 февраля. В 12:30 подросток вышел из ТЦ «Воскресенье» и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщает городское отделение Национального центра помощи.

Особые приметы: на вид 12−13 лет, рост 150−155 см, волосы крашеные, длинные, черно-рыжие, глаза зеленые.

Был одет в куртку черного цвета, синюю шапку с надписью «FILA», черно-синие спортивные штаны, черные кроссовки.

Пропал подросток. vk.com/public214248067

Как сообщается в «Бийском рабочем», мальчик уже неоднократно уходил из дома. Он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних в связи с антиобщественным поведением.

Ранее трех пропавших в январе нашли мертвыми в Алтайском крае.