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Происшествия

В Бийске пьяная пенсионерка сломала позвоночник 9-летнему мальчику

Жительница Бийска сломала позвоночник девятилетнему ребёнку, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По данным следствия, вечером 14 сентября мальчики играли во дворе, и один из них попытался залезть на гараж. В это время к нему подошла 64-летняя пьяная женщина и дёрнула его за ногу. Мальчик упал с высоты более полутора метров и ударился спиной о бордюр.

С компрессионным переломом трех позвонков ребенок был доставлен в городскую больницу. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют, были ли действия женщины умышленными.

Ранее в Бийске шестилетний ребенок получил серьезную травму, когда прыгал на батуте в Центральном парке. По предварительной информации, мальчик получил закрытый перелом бедра

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