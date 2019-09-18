В Бийске пьяная пенсионерка сломала позвоночник 9-летнему мальчику

По данным следствия, вечером 14 сентября мальчики играли во дворе, и один из них попытался залезть на гараж. В это время к нему подошла 64-летняя пьяная женщина и дёрнула его за ногу. Мальчик упал с высоты более полутора метров и ударился спиной о бордюр.

С компрессионным переломом трех позвонков ребенок был доставлен в городскую больницу. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют, были ли действия женщины умышленными.

Ранее в Бийске шестилетний ребенок получил серьезную травму, когда прыгал на батуте в Центральном парке. По предварительной информации, мальчик получил закрытый перелом бедра