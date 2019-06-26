В Бийске разыскивают беспредельщика, жестоко избившего пенсионера

12 июня в Бийске произошло ЧП. Молодой человек напал на пенсионера и жестоко его избил, нанеся тяжелые повреждения. Неравнодушные люди просят о помощи в поиске злоумышленника.

Как пишут пользователи в группе «Инцидент Бийск», все произошло вечером с 18 до 19 часов по улице Социалистическая, 35.

Из сообщения очевидца:

Молодой парень 25 лет, худощавого телосложения, высокий ростом, смуглая кожа, кавказский тип лица, волосы коротко стриженные, напал и избил мужчину пожилого возраста 70 лет и скрылся. Он избивал пенсионера с особой жестокостью, выбив ему зуб, отпинал все бока, бровь оказалась пробита, были наложены пять швов. У пенсионера разбита голова, отбиты все внутренние органы, ребра, сломана верхняя челюсть, сотрясение мозга.

В сообщении также говорится, что люди, ставшие свидетелями происшествия, проходили мимо. «Пусть им будет стыдно за свою трусость», — пишет один из пользователь соцсети.

Теперь неравнодушные бийчане сами разыскивают нападавшего.