В Бийске родные погибших в ДТП с катком требуют 7 млн рублей с выжившего водителя

ДТП случилось на ул. Шадрина в Бийске. За рулем «копейки» был водитель 1992 года. Он сел за руль пьяным и превысил скорость. Автомобиль вылетел за пределы полосы движения и врезался в стоявший на обочине дороги дорожный каток.
Два пассажира погибли на месте, один получил тяжкий вред здоровью.
У погибших остались несовершеннолетние дети. В ходе следствия родственники предъявили иски о возмещении морального вреда на общую сумму 7 млн рублей.
Водитель вину полностью признал.
Разбираясь в дела, следователи узнали, что в период с 2013 по 2016 год обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности за невыполнение требований сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования, управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав, а также без полиса ОСАГО.
В 2019 году наказание за «пьяные» ДТП ужесточили. Теперь виновнику грозит срок до 15 лет лишения свободы.