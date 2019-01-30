В Бийске родные погибших в ДТП с катком требуют 7 млн рублей с выжившего водителя

Заместитель прокурора Бийска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по факту жуткой аварии, которая случилась 16 октября 2019 года. Виновнику грозит до 15 лет тюрьмы и выплата крупной компенсации родным погибших, рассказали в краевой прокуратуре.

ДТП с катком в Бийске, 16 октября 2019 года.

ДТП случилось на ул. Шадрина в Бийске. За рулем «копейки» был водитель 1992 года. Он сел за руль пьяным и превысил скорость. Автомобиль вылетел за пределы полосы движения и врезался в стоявший на обочине дороги дорожный каток.

Два пассажира погибли на месте, один получил тяжкий вред здоровью.

У погибших остались несовершеннолетние дети. В ходе следствия родственники предъявили иски о возмещении морального вреда на общую сумму 7 млн рублей.

Водитель вину полностью признал.

Разбираясь в дела, следователи узнали, что в период с 2013 по 2016 год обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности за невыполнение требований сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования, управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав, а также без полиса ОСАГО.

В 2019 году наказание за «пьяные» ДТП ужесточили. Теперь виновнику грозит срок до 15 лет лишения свободы.