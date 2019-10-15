В Бийске силовики проводят обыски дома у сторонников Навального

Обыски проходят в разных городах РФ у сторонников Алексея Навального и людей, имеющих отношение к штабам оппозиционера, сообщает « ОВД-Инфо ». Всего — в 30 регионах.

Оперативные мероприятия проводятся по делу о Фонде борьбы с корруцией (ФБК).

Жилища волонтеров и сторонников Навального обыскивают в Бийске, Саратове, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске и других. <В соцсетях от «Команды Навального в Барнауле» пока нет сообщений>.

В Бийске силовики пришли к бывшему заму координатора штаба Катерине Фоменко.

По заявлению Следственного комитета, в 30 регионах России идут обыски в штабах ФБК и домах сотрудников по делу об отмывании денег, пишет «Росбалт».

Мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег.

Следователи изымают документы и предметы, которые имеют значение для расследования. Некоторых сотрудников вызвали на допрос.

Также суд по ходатайству Следственного комитета наложил арест на банковские счета ФБК.

«Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении ведомства.

Изначально сообщалось, что ФБК обвиняют в отмывании порядка 1 млрд рублей. В Следственном комитете заявляли, что в 2016—2018 годах сотрудники фонда и другие «лица, имеющие отношение» к нему, получили от третьей стороны деньги в рублях и валюте, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».

Для отмывания, по утверждению следователей, эти деньги внесли через банкоматы на счета в нескольких банках, после чего перевели в ФБК. Откуда именно поступили указанные средства, Следственный комитет планировал выяснить в ходе расследования. Ряд сотрудников ФБК вызывали на допрос в рамках этого дела.