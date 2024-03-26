В Бийске топит подземный переход на Коммунарском переулке

Жители отмечают, что это происходит ежегодно. О потоплении подземного перехода сообщает Бийский рабочий.

Ранее сообщалось, что бийские частные дома затапливают талые воды.

Недавно стало известно, что вода перешла на пешеходные переходы. Отмечается, что лужа со слоем льда под водой блокирует вход. Это выступает проблемой для пожилых людей и инвалидов.

Причиной потопления Коммунарского переулка стали небольшие озера, которые находились там в прошлом веке. К моменту стройки Коммунарского моста, водоем засыпали, но это не решило проблему. Ведь вода осталась под землей.

Таким образом, совокупность факторов приводит к тому, что ежегодно люди спускаются по ступенькам, по которым течет вода, внизу передвигаются по воде и доскам, и на выходе — попадают в лужу. Между прочим этот маршрут входит в схему движения незрячих людей.

Администрация города отметила, что от луж никуда не деться с наступлением весны. Они как могут откачивают критические участки.

Специалисты управления ЖКХ заявили, что заявка на приведение в порядок подземного перехода в пер. Коммунарском уже передана подрядной организации и принята в работу на ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в Бийске талы воды затапливают частные дома.

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