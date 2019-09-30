В Бийске трамвай переехал мужчину

В Бийске трамвай сбил 27-летнего мужчину, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Бийск». По их словам, пешеход умер от потери крови.

ДТП случилось на переезде на ул. Маяковского вечером 29 сентября. По данным свидетелей, пострадавшему отрезало ногу и он умер в течение 15 минут.

Официальной информации по поводу аварии пока нет.