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Происшествия

В Бийске трамвай переехал мужчину

В Бийске трамвай сбил 27-летнего мужчину, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Бийск». По их словам, пешеход умер от потери крови.

Трамвай в Бийске
Трамвай в Бийске
trambiysk.ru

ДТП случилось на переезде на ул. Маяковского вечером 29 сентября. По данным свидетелей, пострадавшему отрезало ногу и он умер в течение 15 минут.

Официальной информации по поводу аварии пока нет.

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