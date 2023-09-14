В Бийске трамвай сбил человека

Бригада медиков оказала помощь на месте, после чего пациента в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.
Мужчина получил травматическую ампутацию пяточной кости и пальцев стопы.
Ранее в Бийске водитель скорой помощи насмерть сбил женщину.
28-летний мужчина остался жив, но получил травмы различной степени тяжести, сообщает "В Курсе 22".
Бригада медиков оказала помощь на месте, после чего пациента в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.
Мужчина получил травматическую ампутацию пяточной кости и пальцев стопы.
Ранее в Бийске водитель скорой помощи насмерть сбил женщину.
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