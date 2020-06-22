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Происшествия

В Бийске у сборщика мебели угнали машину, но дерево не позволило далеко уехать

В Алтайском крае возбудили дело в отношении угонщиков, которые разбили и бросили машину, пока хозяин спал, сообщает региональное МВД.

Угон ВАЗ-2106. ДПС
Угон ВАЗ-2106. ДПС
https://22.мвд.рф

Накануне вечером 31-летний сборщик мебели вернулся домой и припарковал свой ВАЗ-2106 возле подъезда. Ночью ему позвонил сотрудник ГИБДД.

«Около четырех часов утра его разбудил телефонный звонок. Инспектор сообщил, что автомобиль находится в одном из дворов Бийска со следами ДТП», — рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали подозреваемых — молодые люди 2000-го и 1997-го годов рождения. Они сообщили, что решили покататься на отечественном авто без охранной сигнализации.

Однако далеко уехать не смогли из-за попавшегося дерева на пути «Жигулей». После столкновения угонщики убежали, теперь им грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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