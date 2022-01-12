В Бийске умер мальчик, покуривший с двумя девушками электронную сигарету

Инцидент произошел в Бийске в период с 10 по 11 января 2022 года.

«В гости к 17-летней жительнице пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. После того как молодые люди покурили электронное устройство, у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии», — рассказали в ведомстве.

Девушек госпитализировали в больницу, мальчика спасти не удалось.

СК возбудил уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности». Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В администрации Бийска подчеркнули, что семьи пострадавших характеризуются положительно, на профилактических учетах не состояли, по местам учебы также характеризуются только с положительной стороны.

«Управлением образования приняты дополнительные меры по профилактике употребления психоактивных веществ, курения электронных сигарет и т.д. Родителям рекомендовано усилить контроль за нахождением детей вне дома, особенно в вечернее и ночное время, поведением детей, кругом их общения, в том числе в социальных сетях, расходованием карманных денежных средств, а также за физиологическим и психологическим состоянием подростков», — сообщили в мэрии.

Состояние 18-летней девушки удовлетворительное. Выбрана тактика лечения, врачи отмечают положительную динамику.

В реанимации пока находится 17-летняя девочка, ее состояние оценивают как стабильное с положительной динамикой.

18 января в Бийске пройдет заседание Комиссии по делам несовершеннолетних, в котором примет участие уполномоченный по правам детей Ольга Казанцева.