Соцсети: в бийской теплотрассе нашли труп-мумию

17 декабря в Бийске был найдет труп неопознанного мужчины. Его обнаружили в тепловой камере.

Как пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Бийск», жители окрестных домов по улице Чайковского давно жаловались на неприятный запах от теплотрассы, проходящей рядом с домами.

Приехавшие на место криминалисты обнаружили в тепловой камере труп. Люди пишут, что тело умершего мужчины «было сухое, как мумия» и предполагают, что в теплотрассе он пролежал давно.

Напомним, на днях стало известно о ЧП в Тальменской районе, где житель одного из сел убил своего собутыльника и спрятал труп у себя в погребе, засыпав его опилками и мусором.