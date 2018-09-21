В Бийске вандалы разгромили не успевший открыться KFC

19 сентября в Бийске неизвестные разбили витрину ресторана быстрого питания американской сети KFC. Об этом сообщили владельцы объекта в инстаграме.

Ресторан еще не работает: его открытие состоится 1 октября. Заведение расположится на проспекте Коммунарском. Его открывают не по франшизе, а за счет самой компании.