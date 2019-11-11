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Происшествия

В Бийске ввели режим ЧС

Из-за неблагоприятной экологической ситуации в Бийске объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Бийский рабочий». Об этом на совещании в мэрии заявила первый заместитель главы города Ирина Ломоносова.

Уборка мусора.
Уборка мусора.
barnaul.org

Такого количества мусора в наукограде не было никогда, говорит чиновница.

Причиной очередного мусорного коллапса стали взаимные претензии регионального оператора, обслуживающего бийскую зону — «Спецобслуживание-Центральное», и распорядителя бийского полигона ТБО — «Спецобслуживание плюс». Спор идет о том, верно ли прописан договор по приему и размещению твердых коммунальных отходов.

Делом занимается краевой арбитражный суд. Очередное заседание назначено на 19 ноября.

В условиях ЧС городское управление ЖКХ заключит контракты на проведение работ по уборке мусора с территорий.

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