В Бийске ввели режим ЧС

Такого количества мусора в наукограде не было никогда, говорит чиновница.
Причиной очередного мусорного коллапса стали взаимные претензии регионального оператора, обслуживающего бийскую зону — «Спецобслуживание-Центральное», и распорядителя бийского полигона ТБО — «Спецобслуживание плюс». Спор идет о том, верно ли прописан договор по приему и размещению твердых коммунальных отходов.
Делом занимается краевой арбитражный суд. Очередное заседание назначено на 19 ноября.
В условиях ЧС городское управление ЖКХ заключит контракты на проведение работ по уборке мусора с территорий.