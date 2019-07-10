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Происшествия

В Бийске взорвали банкомат

Около 4 утра 10 июля в Бийске неизвестные повредили банкомат в банке ВТБ и похитили деньги. Очевидцы слышали взрыв и предполагают, что в помещение банка запустили газ.

Взрыв в банке.
Взрыв в банке.
МУ МВД "Бийское"

Банк находится на первом этаже пятиэтажного дома по переулку Коммунарский. Ущерб и сумма похищенного устанавливается, сообщили в МУ МВД России «Бийское».

На фото видно, что взрыв был сильный. Осколками стекла усыпано все крыльцо, серьезные повреждения внутри помещения.

Камеры наблюдения сняли, как злоумышленник сначала принес сумку с баллоном газа, видимо, выпустил его, а потом вышел и произошел взрыв. Видео опубликовали в группе «Инцидент Бийск».

Полицейские Бийска начали расследование. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают эксперты.

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