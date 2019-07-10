В Бийске взорвали банкомат

Банк находится на первом этаже пятиэтажного дома по переулку Коммунарский. Ущерб и сумма похищенного устанавливается, сообщили в МУ МВД России «Бийское».
На фото видно, что взрыв был сильный. Осколками стекла усыпано все крыльцо, серьезные повреждения внутри помещения.
Камеры наблюдения сняли, как злоумышленник сначала принес сумку с баллоном газа, видимо, выпустил его, а потом вышел и произошел взрыв. Видео опубликовали в группе «Инцидент Бийск».
Полицейские Бийска начали расследование. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают эксперты.