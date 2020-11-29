В Бийске задержали неуловимого продуктового воришку

Экипаж отдела вневедомственной охраны по городу Бийску по ориентировке задержал местного жителя, подозреваемого в кражах из магазинов.
Мужчина неоднократно похищал в магазинах продукты питания. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые установлены в торговых залах, приметы похитителя были установлены. Ориентировку с описанием подозреваемого передали нарядам полиции и Росгвардии, но задержать его не удавалось.
«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники одной из групп задержания отдела вневедомственной охраны по городу Бийску заметили на улице мужчину, приметы которого совпадали с указанными в ориентировке. Его задержали и передали полиции», — рассказали в пресс-службе Росгвардии региона.
Задержанный оказался разыскиваемым похитителем. Сообщается, что ранее он был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.