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Происшествия

В Бийске задержали неуловимого продуктового воришку

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали бийчанина, подозреваемого в нескольких кражах из магазинов, сообщают в пресс-службе Росгвардии региона.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Экипаж отдела вневедомственной охраны по городу Бийску по ориентировке задержал местного жителя, подозреваемого в кражах из магазинов.

Мужчина неоднократно похищал в магазинах продукты питания. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые установлены в торговых залах, приметы похитителя были установлены. Ориентировку с описанием подозреваемого передали нарядам полиции и Росгвардии, но задержать его не удавалось.

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники одной из групп задержания отдела вневедомственной охраны по городу Бийску заметили на улице мужчину, приметы которого совпадали с указанными в ориентировке. Его задержали и передали полиции», — рассказали в пресс-службе Росгвардии региона.

Задержанный оказался разыскиваемым похитителем. Сообщается, что ранее он был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.

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