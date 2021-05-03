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Происшествия

В Бийске закрыли понтонный мост из-за прибывшей воды

В Бийске объявлено штормовое предупреждение из-за паводка. Из-за поднявшейся воды закрыли понтонный мост через Бию.

Паводок на Алтае.
Паводок на Алтае.

Еще днем 2 мая понтонный мост в Бийске работал в штатном режиме, однако уже тогда водители отмечали, что конструкция сильно задрана из-за поднявшейся воды.

По всей видимости, к вечеру ситуация ухудшилась. Как сообщают очевидцы, движение по мосту пришлось перекрыть, так как высокий уровень воды и сильное течение буквально смывало мост, пишет «Бийский рабочий».

Удерживали конструкцию речной техникой сотрудники Речпорта.

Центральный пляж города подтоплен.

Обстановка в регионе

По данным синоптиков, в ближайшие сутки продолжится подъем уровней воды в реке Песчаная в районе села Точильное Смоленского района, реке Чумыш в районе города Заринска, возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

За сутки Бия поднялась на 25 см, до 365 см. Критической отметкой для Бийска считается 500 см.

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