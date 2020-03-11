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Происшествия

В бийском наркодиспансере в очереди на прием умер пациент

10 марта в Бийском наркологическом диспансере в очереди на прием скончался пациент. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
unsplash.com

Следователи начали доследственную проверку инцидента, сообщил ТАСС.

Как стало известно altapress.ru, мужчина не менее 30 дней подряд злоупотреблял спиртным. В медучреждении ему внезапно стало плохо.

Отказало сердце, предполагает источник.

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