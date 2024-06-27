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В Боливии произошла попытка госпереворота. Что известно

В Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания, сообщает lenta.ru

Переворот от генерала

Генерал Хуан Хосе Суньига возглавил госпереворот. Он заявил, что армия планирует "вернуть Родину", а также что будет создано новое правительство. Он требует освободить политзаключённых, в том числе экс-президента Жанин Аньес.

24 июня, генерал в телеинтервью обвинил экс-президента Боливии Эво Моралеса в теневом управлении страной и выступил против его кандидатуры на президентских выборах в 2025 году. Он также пообещал в случае необходимости арестовать политика. Суньига отправили в отставку.

26 июня его вызвали в правительство, чтобы официально утвердить отстранение, однако Суньига прибыл на площадь Мурильо с группой вооруженных солдат.

Сунига и военнослужащие покинули здание правительства после беседы с главой государства, и чиновники забаррикадировали дверь.

Обращение президента Боливии

Арсе провел совещание с министрами и обратился к нации. Он призвал население мобилизоваться против переворота в пользу демократии.

Нам нужно, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота в пользу демократии. Мы не можем допустить, чтобы попытки государственного переворота снова унесли жизни боливийцев

Сейчас генерал Суньига задержан и арестован.

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