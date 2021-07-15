В больнице нашли поддельные медкнижки и сертификаты о вакцинации

Региональный минздрав проверяет клинику вместе с управлением экономической безопасности УМВД Приморского края.
«Поводом для проверки послужило выявление поддельных медицинских книжек и подозрительных прививочных сертификатов. В ходе проверки выявлены факты некорректного внесения данных в регистр вакцинируемых», — пояснили в минздраве.
По предварительной информации, отметки о вакцинации от ковида ставили людям, которые не делали прививок, пишет polit.ru.
Ранее новосибирскую пенсионерку задержали за продажу поддельного ковид-сертификата.